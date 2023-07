Drug-checking : stimulants très présents

1432 échantillons et plusieurs conclusions. Le rapport du drug-cheking du canton de Berne a été publié mardi par CONTACT Nightlife. Il démontre que la cocaïne demeure la substance la plus testée en 2022, devant l’amphétamine et la MDMA, et que la teneur moyenne de cette substance a continué d’augmenter.

Le document précise également que presque trois quarts (73%) des substances analysées l’an dernier étaient des stimulants.

D’une manière générale, « les produits de coupe sont encore très présents et engendrent des risques, car leur teneur en substance active peut fortement varier », conclut le communiqué. /comm-gjo