Fermeture de la mosquée biennoise controversée Ar’Rahman

La mosquée controversée Ar’Rahman a fermé ses portes à Bienne. Souvenez-vous, ce lieu de culte était tristement connu suite à un appel à la haine lancé en 2017 par le prédicateur Abou Ramadan, condamné entre-temps à 14 mois de prison avec sursis et à six ans d’expulsion du territoire suisse. Mais ce n'est pas à cause de ces déboires judiciaires que la mosquée ferme ses portes. Il s'agit d'un simple changement de propriétaire.

Le conseiller de ville biennois centriste Mohamed Hamdaoui s’est dit soulagé de cette fermeture.