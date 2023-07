Pour mieux observer les traces des dinos de Moutier

L'idée de cette structure est donc d'offrir un cadre sécurisé aux curieux puisqu'on le rappelle : des machines de chantier opèrent aussi dans cette zone. « Nous avons réalisé un chemin d’entrée et avons installé des panneaux d’interdiction d’accès à la zone des travaux. Les gens sont guidés et ils arrivent sur la plateforme où des barrières les empêchent d’aller plus loin », liste Christian Poma, chef du service de l’urbanisme à Moutier. Jusqu’ici, aucun conflit entre l’entreprise exploitante et les visiteurs n’a été recensé, reconnaît-il toutefois. Malgré tout dans le futur, des adaptations pourront être nécessaires ne serait-ce que si de nouvelles empreintes sont découvertes plus loin : « La plateforme pourrait alors être déplacée », explique alors Christian Poma.