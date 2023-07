La Fête des enfants est de retour à Bienne

La vieille ville de Bienne accueillera à nouveau la Fête des enfants. Quatre ans après la dernière édition, la manifestation se tiendra le samedi 19 août. Jusqu’en 2019, la Fête des enfants était organisée par le groupe « vieille ville active » appuyé par une équipe de bénévoles. C’est cependant une nouvelle association, fraîchement créée, qui mettra sur pied cette nouvelle édition. A cette occasion, plusieurs activités présentées par de nombreuses sociétés et associations de Bienne et environs seront organisées. La manifestation est gratuite et ouverte à tous. /comm-ami