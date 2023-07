Un corridor pour les papillons de la rive sud du lac de Bienne

Installer 2000 jardins sauvages entre Chiètres et Bienne. L’association seelandaise « Beau et Sauvage » se lance un objectif ambitieux. Elle a démarré une recherche de fonds pour créer un corridor à papillons sur la rive sud du lac de Bienne. Le concept : pousser les propriétaires à installer des jardins sauvages accueillants pour les 240 espèces de papillons indigènes, et leur permettre de se déplacer dans la région. De quoi assurer leur survie à long terme en colonisant de nouveaux habitats. Dans son projet, l’association « Beau et Sauvage » peut compter sur un soutien de poids : Le Papiliorama.

Une trentaine de jardins sauvages ont déjà été installés depuis le lancement du projet. L’association « veut se développer » en se concentrant sur une commune par année. Actuellement, elle mise sur le village de Taüffelen. /ri