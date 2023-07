Un nouveau co-président pour les JLR du Jura bernois

Lors de l’assemblée générale des jeunes libéraux-radicaux du Jura bernois, qui a eu fin juin à Tavannes, l'actuel président, Djelel Juillerat, a été reconduit dans son mandat, indique le parti politique dans un communiqué. Il est rejoint dans ses fonctions par Filipe Silva Costa, actuel secrétaire ad interim et caissier. « Cette nouvelle coprésidence permettra de représenter au mieux les différentes sensibilités et localités du Jura bernois », expliquent les jeunes libéraux-radicaux.

Djelel Juillerat est administrateur des ventes dans un garage de la région et Filipe Silva Costa ingénieur HES en automation, « ce qui permet à la présidence d’être au plus proche des préoccupations des PME, de l’industrie régionale et de la formation, en étant également à l’écoute des préoccupations des jeunes du Grand Chasseral », se targue le parti. La conseillère de ville imérienne Léa Gerber a, elle, été nommée au poste de secrétaire. Le député-maire de St-Imier, Corentin Jeanneret, a été réélu en tant que vice-président, alors que Josua Robert-Nicoud et Gaëtan Aellen ont été reconduits dans leur fonction d’assesseur. Pour les élections fédérales de cet automne, les jeunes libéraux du Jura bernois présenteront Gaëtan Aellen et Filipe Silva Costa. /sgo