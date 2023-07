Des fresques pour imaginer les rues de demain à Tramelan

La semaine hors-cadre est l’occasion de réfléchir à la mobilité douce et à l’embellissement des rues pour les collégiens de Tramelan. Une soixantaine d’élèves de 10H participent durant ces derniers jours d’école à une activité qui s’inscrit dans le projet Traverses porté par le Parc Chasseral et la commune. Ce projet a pour objectif d’imaginer l’avenir de la localité en termes de paysage, de mobilité douce et de biodiversité d’ici 2028.

Pour cette semaine hors-cadre, les élèves ont dû réaliser des fresques avec leurs idées pour embellir certaines rues de Tramelan et les rendre agréables à vivre. « Il y a pas mal d’idées de fresques en peinture pour rendre les murs ou les sols plus colorés. Il y aussi des idées de verdissement afin de remettre des plantes et de l’ombre, mais aussi des questions de sécurité afin de rendre la rue plus calme et d’avoir moins de soucis avec le trafic routier », explique Aline Brüngger, la chargée des projets écoles au Parc Chasseral.