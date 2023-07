Deux femmes blessées dans un accident à Sutz-Lattrigen

Collision frontale au feu rouge. Un accident de la circulation impliquant deux voitures est survenu ce mercredi en fin d’après-midi à Sutz-Lattrigen, indique un communiqué de la police cantonale bernoise.

La première voiture était arrêtée sur la route principale au feu rouge à la hauteur du croisement avec la Dorfstrasse. La seconde, qui circulait dans l’autre sens en direction de Bienne, s’est déportée sur la voie opposée pour une raison inconnue avant de percuter frontalement le premier véhicule. À la suite du choc, cette dernière a été en partie projetée sur la voie ferrée adjacente.

Les deux conductrices ont été blessées et prises en charge par deux équipes d’ambulanciers avant d’être amenées à l’hôpital. Les trafics routier et ferroviaire ont été perturbés par l’accident : la ligne de la compagnie Aare Seeland mobil a été fermée pendant trente minutes alors que la circulation routière s’est effectuée en alternance sur le tronçon concerné pendant environ deux heures. Les deux véhicules ayant subi un dégât total ont dû être remorqués. Une enquête a été ouverte par la police cantonale bernoise afin de déterminer les causes et circonstances de l’accident. /comm-jad