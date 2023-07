La Maison d'ici et d'ailleurs présente son univers

Aider les migrantes et migrants à s’intégrer et favoriser leurs échanges avec la population régionale. L’association Maison d’ici et d’ailleurs ouvrait ses portes jeudi à St-Imier. L’occasion de faire découvrir ses activités et ses locaux, tout en dégustant des plats concoctés par les participantes et participants. Ce centre de formation et d’animation propose notamment des cours de français à des adultes et une garderie pour les enfants. La Maison d’ici et d’ailleurs offre aussi un accueil parent-enfant. Une activité gratuite et sans inscription qui mélange la population migrante avec la population autochtone. La directrice de l’association, Aurélie Juillerat, se réjouit de cet échange. Elle relève également qu'il est souvent plus facile pour les enfants de s'intégrer et d'apprendre la langue.