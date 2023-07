Réaménagement des quais du Bas : le projet biennois avance

La population et les usagers du quartier ont été intégrés au développement du projet. Entre juin et décembre 2022, au travers d’ateliers participatifs, de promenades et d’une enquête en ligne, plus de 300 Biennoises et Biennois ont fait connaître leurs besoins et leurs idées pour le réaménagement du quai du Bas. Parmi leurs principaux souhaits : augmenter les espaces de rencontre, de jeux et les activités culturelles, renforcer le lien avec le canal de la Suze, planter plus d’arbres et accroître la végétation, favoriser les piétons, créer des pistes cyclables ou encore installer des fontaines à boire.

Fort de ce diagnostic, le bureau de planification a communiqué ces résultats au bureau d’architecture qui les a pris en compte dans la réalisation du projet.