De l'eau pure pour la rive gauche du lac 

C’est une étape importante pour les habitants de la rive gauche du Lac de Bienne et du Plateau de Diesse. La nouvelle station de pompage Brunnmüli II sera inaugurée samedi à Gléresse. L’aboutissement d’un chantier long de 9 ans pour le Service des Eaux TLN. La nouvelle structure dispose de nouvelles technologies, ce qui améliorera la qualité de l’eau pour les consommateurs de la région. Sa création était nécessaire en raison de la vétusté de l’ancienne station Brunnmüli I mais également afin d’augmenter les capacités de production pour assurer l’approvisionnement en eau de toute la rive gauche du lac et le Plateau de Diesse. Le chantier des CFF menace également l’ancienne station, explique Luca Longo, membre du comité du service des eaux TLN. « Ce n’était pas possible de bricoler dans l’ancienne station parce qu’elle sera vouée à être détruite vu qu’elle se trouve sur tracé du doublement de la voie des CFF ».