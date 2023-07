Les vignerons bernois de l’année récompensés

Remo et Sandra Giauque-Kunz sont élus « Vignerons bernois de l’année ». Les vignerons de Gléresse ont été récompensés parmi 33 viticulteurs par le conseiller d’Etat Christophe Ammann. Ils pourront utiliser la distinction « Vin bernois de l’année 2023 » pour commercialiser leurs bouteilles, qui seront par ailleurs servies lors des manifestations officielles du Conseil-exécutif.

Le canton a également remis pour la première fois un prix du meilleur vin PIWI bernois, afin de mettre en avant la production durable. La distinction est allée à Ruth Wysseier, Werner Swiss Schweizer et Manuel Tschaz de Bienne-Vigneules. Un peu plus de 40% du vignoble bernois est cultivé biologiquement et 64% entretenu sans herbicides, précise le communiqué des autorités. En général, les volumes récoltés lors de l’année 2022 ont été optimaux avec un volume de 1'854 tonne, soit le double de la récolte de l’année précédente. /comm-gtr