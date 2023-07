L'AJAFEC a la côte auprès des étudiants de la région

Les étudiants de la région donnent un coup de pouce à l'AJAFEC. Plusieurs fois par an, des jeunes mettent en place un évènement, dans le cadre d'un travail de fin d'études, avec l'objectif de récolter des dons en faveur de l'Association jurassienne d'aide aux familles d'enfants atteints de cancer qui intervient dans le Jura et le Jura bernois. C'est le cas d'Alicia Hungerbühler, 18 ans, qui organise un « summer games day » ce dimanche à Rebeuvelier pour son travail de maturité. Course aux oeufs, grimage, tir à la corde ou encore contes sont au programme. « Souvent, on est choisi. D’une part parce qu’on est une association locale. Ils savent qu’on aide les parents directement », se réjouit la présidente de l’AJAFEC Sabine Rérat alors que ce sont chaque année « entre 4 et 5 groupes » qui s’adressent à l’Association. Sur place, « on intervient pour mettre un stand d’informations. On intervient aussi comme bénévoles » si le projet le nécessite, précise Sabine Rérat. Pour l’AJAFEC, les retombées sont de deux ordres : « La première et la plus importante c’est une visibilité de la population. Ça permet d’informer des familles touchées par la maladie ». Des retombées financières aussi : « Les gens sont hyper solidaires. En fonction du projet, les retombées financières sont importantes », selon la présidente de l’Association. /mmi