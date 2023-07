Norbert Morel : « L’Etat haïtien n’est plus en mesure de contrôler le pays »

« Nous ne pouvons pas oublier le peuple haïtien. Le monde doit se mobiliser ». Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est prononcé jeudi passé sur la vague de violences qui sévit actuellement. Autre évènement spécial pour le pays : le 7 juillet marquait le deuxième anniversaire de l’assassinat du président Jovenel Moïse.

Depuis juillet 2022, la situation ne cesse de se détériorer pour cet état de la mer des Caraïbes. Snipers sur les toits, enlèvements, écoles prises pour cibles et viols. Des bandes sévèrement armées font régner un climat de terreur sur le territoire haïtien, en particulier à Port-au-Prince, la capitale. Nous avons rencontré le fondateur et responsable exécutif de Suisse-Santé-Haïti, sur place depuis 18 ans. Norbert Morel déplore la situation humanitaire actuelle : « Les gangs deviennent de plus en plus forts, plus puissants, de mieux en mieux armés et la police ne peut presque pas faire grand-chose pour les arrêter ».