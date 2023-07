Des lamas mais pas de crachat à l’hôpital de Moutier

Cette idée d’animation est venue de Chloé Champion, la responsable du service d’animation socio-culturel de l’hôpital de Moutier. Après avoir découvert l’animation dans un autre home, elle a décidé de l’organiser à celui de Beausite. Et les réactions des résidentes et résidents ne se sont pas faites attendre : sourires, rires et blagues étaient de la partie pendant ces deux heures de rencontre. Même pour celles et ceux d’habitude peu réceptifs aux activités organisées par l’équipe d’animation.