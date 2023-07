Profiter des vacances d’été pour aider les plus démunis

Un groupe de douze jeunes du Jura bernois a décollé mardi en direction du Sénégal. Ils sont partis avec une organisation suisse à but non lucratif, « Nouvelle Planète ». Le but de ce périple : mettre en place un projet pour aider la population de la commune de Ndiognick.

Léa Serrano Moreno de Moutier et Lisa Chédel de Belprahon font partie du voyage. Nous les avons rencontrées lundi, la veille de leur départ, elles étaient stressés mais motivées par l’expérience qui les attendait.