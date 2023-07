Le Conseil du Jura bernois cherche un secrétaire général

Le secrétaire général et son personnel sont administrativement rattachés à la Chancellerie d’État du canton de Berne.Le Conseil du Jura bernois est un organe politique dont les objectifs sont de permettre à la population du Jura bernois de préserver son identité, de renforcer ses particularités linguistiques et culturelles et de participer activement à la vie politique cantonale.Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier de candidature, par voie électronique uniquement, sur le site du canton. L’offre est consultable sur le portail de l’emploi du canton de Berne. Le délai de candidature est fixé au 16 août 2023. /comm-jad