Les trésors de nos musées (2/10)

C’est outil très ancien et particulièrement rare, il fait partie des derniers à être répertoriés en Europe. Nous nous intéressons aujourd’hui dans le cadre de notre série sur les trésors des musées de la région au Martinet de Corcelles. Cette machine qui fonctionne grâce à l’énergie hydraulique de la Gabiatte était utilisée pour des travaux de forgeage à partir de la fin du 18e siècle. Elle permettait, par exemple, de façonner le fer des haches, des cisailles, ou encore des pioches destinées aux paysans, bûcherons et artisans de la région. « La région de Corcelles, Crémines et toute la vallée était réputée pour les quantités de fer qu’on y trouvait dans les carrières », explique Julien Debaz, le président du Martinet de Corcelles.

Julien Debaz nous détaille le fonctionnement du Martinet de Corcelles :