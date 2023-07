Un projet pour ramener à la vie le quartier Weidteile entre Bienne et Nidau

Une vision d’avenir pour le réaménagement du quartier Weidteile et de la route de Berne en direction du Brügg. Après l’abandon du projet de la branche ouest de l’A5, un collectif interdisciplinaire présente jeudi un projet de planification de tout ce quartier situé entre Bienne et Nidau. Le Laboratoire urbain Bienne, issu de la Haute école spécialisée bernoise, a soumis son rapport aux autorités, à savoir la ville de Bienne et l’Espace Biel Bienne Nidau, l’organe officiel en charge du réaménagement futur de cette zone.





Un quartier à taille humaine

Le but du projet est de ramener à la vie ce quartier devenu un quartier dortoir et coupé en deux par la circulation sur la Route de Berne en direction de l’échangeur de Brügg.

« La création d’une route avec des qualités urbaines permettra de revitaliser l’espace routier et de réactiver les liens avec les quartiers environnants », explique Stanislas Zimmermann, professeur d’architecture et de projet, à la Haute école spécialisée bernoise BFH. Le projet proposé est le fruit d’analyses et de constats, menés par les professeurs mais aussi les élèves de l'école. « Pour les étudiants, c’est une plus-value de pouvoir travailler sur un projet concret, visant à créer un quartier attractif dans la ville où ils étudient», rajoute le professeur.