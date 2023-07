On se balade avec... Olivier Zahno

L'été, saison des balades. Toute la rédaction de RJB se mobilise pour vous faire découvrir les beautés et curiosités de notre région. Chaque vendredi, un membre de l'équipe propose une balade, dans la nature, en milieu urbain ou autre. Pour ce premier épisode, c'est Olivier Zahno a choisi de gravir la montagne de Graitery par le sentier des échelles. Départ depuis la lisière de la forêt à Moutier pour une marche pas si longue que ça - comptez une petite heure jusqu'en haut des escaliers - mais exigeante. Une fois la pente et les échelles avalées, on savoure la paisbilité des pâturages de Graitery, un sommet qui propose aussi quelques escales gourmandes... et musicales. /oza