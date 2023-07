Un incendie dans un entrepôt à Lengnau

Lengnau a été le théâtre d’un incendie samedi après-midi. Le feu a pris dans un entrepôt situé à la Jungfraustrasse, détaille la police cantonale bernoise qui indique avoir reçu l'alerte à 13h40. Une personne a été blessée et transportée à l’hôpital. Des véhicules se trouvaient dans le bâtiment concerné.

Le dégagement de fumée provoqué par le brasier a déclenché un signalement sur le portail AlertSwiss. Il s’agit d’une alerte préventive, précisent les forces de l’ordre. Le message indiquait aux habitants situés proche de la zone de garder fermées portes et fenêtres et de couper la ventilation. La cause de cet incendie n’est pour l’heure pas encore connue mais les pompiers maîtrisent désormais la situation. /amo