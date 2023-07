Gardez le pied sûr en randonnée

Avec la période estivale, de plus en plus de personnes s’adonnent à la randonnée en montagne. En Suisse, près de trois personnes sur cinq pratiquent régulièrement cette activité. Une tendance à la hausse, qui se répercute aussi sur le nombre d’accidents. En moyenne, 37'000 personnes se blessent chaque année et 42 décèdent. Une mauvaise préparation, une méconnaissance des signalisations ou encore la surestimation de ses capacités en sont les principales causes. A titre d’exemple, près de la moitié de la population ne connaît pas la signification des pointes blanc-rouge-blanc des panneaux indicateurs, selon des données du BPA. Ceux-ci indiquent des parcours de montagne, plus exigeants que les parcours de randonnée classiques, dont la signalisation est uniquement jaune.