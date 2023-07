Un film qui veut démystifier le Röstigraben

Ils sillonnent le Röstigraben pour tenter de comprendre si cette barrière de la langue existe réellement et le résultat de leurs recherches sera présenté dans un film. Christian Albrecht est Soleurois. Christine Donzel, elle, est Vaudoise. En couple dans la vie, ils ont décidé de se pencher sur ces questions de frontières linguistiques.

Les deux artistes étaient en tournage ce weekend dans la région, à Corcelles, Moutier et Bienne pour interviewer des personnes rencontrées au hasard afin de connaître leur avis sur la question de la frontière linguistique. Ils sont accompagnés, pour ça, par un autre couple d'Anglais qui s'occupe de la production. Et avec eux, leur fils de 12 ans, Xavier, qui incarne l'un des personnages. Car le film met en scène l'adolescent qui se rend en Suisse auprès de son oncle et de sa tante pour découvrir le pays. Alors vrai film ou documentaire ? Plutôt la deuxième réponse, explique Christine Donzel, même si elle et son compagnon jouent également les deux autres rôles dans cette production. Rencontre avec cette équipe au bord des gorges du Taubenloch.