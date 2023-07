La Suisse et l’Arc jurassien épargnés par la canicule

L’hémisphère nord transpire. Il entame une nouvelle semaine de canicule avec des températures attendues en dessus de 40 degrés. Pour l’instant, la Suisse et l’Arc jurassien sont épargnés. En Suisse, on parle de canicule lorsque pendant trois jours la température maximale est supérieure à 32 voire 34 degrés et que la nuit le mercure ne descend pas en dessous de 20 degrés.

Les records de chaleur s’enchaînent tant dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud. Dans l’Antarctique, la banquise a beaucoup de peine à se reformer, alors que c’est le plein hiver. Un dôme de chaleur s’est formé en revanche formé sur le bassin méditerranéen. Il pourrait faire jusqu’à 48 degrés cette semaine en Sardaigne. Vincent Devantay, météorologue à MétéoNews explique que « des conditions assez perturbées, assez dépressionnaires touchent en revanche le nord de l’Europe. Il ne fait pas plus de 18 à 20 degrés sur les îles britanniques. Et la Suisse se trouve entre cet air très chaud au sud et cet air plus frais au nord », raison pour laquelle elle est épargnée.