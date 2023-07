Pour un barème d’impôt plus juste pour la classe moyenne

Un barème d’impôt « plus équitable »

Dans une motion déposée au Grand conseil bernois, plusieurs parlementaires socialistes demandent de revoir le barème d’impôt de manière à ce que la progressivité soit plus linéaire. Ils prennent pour exemple le canton de Zurich, dont la progressivité est « plus équitable » : une augmentation du taux d’imposition plus faible pour les bas revenus et qui continue d’augmenter jusqu’à des revenus de 500'000 francs pour les célibataires.