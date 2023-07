Tristesse de la commune de Haute-Sorne après les débordements de samedi liés à la géothermie profonde

La commune de Haute-Sorne fait part de sa réaction après les débordements survenus samedi lors d’une manifestation contre le projet de géothermie profonde à Glovelier. Eric Dobler exprime sa « tristesse » à la suite de ces événements. Des opposants qui avaient installé un camping anti-fracking à proximité ont renversé les barrières samedi après-midi et ont pénétré sur le site pour planter « un arbre de la liberté » dans le champ qui doit accueillir le forage. L’arrivée de la police a permis le retour au calme. Les campeurs ont quitté les lieux dimanche, au moins provisoirement, puisque certaines installations étaient toujours en place ce lundi matin, signe qu’un retour n’est pas impossible.

Le maire de Haute-Sorne, Eric Dobler, estime qu’il est « dommage d’en arriver là » et fait part de sa « tristesse ». Il « regrette ce qu’il s’est passé » et affirme également que ce genre de manifestations « n’apporte rien au débat ». Eric Dobler en appelle au calme mais ne condamne pas explicitement ce qui s’est produit samedi. « La commune n’a pas vraiment à condamner car elle n’est pas lésée », précise le maire de Haute-Sorne qui rappelle qu’il s’agit d’un projet privé sur un terrain privé. L’élu du Centre redoute toutefois que d’autres débordements surviennent à l’avenir. Il relativise, enfin, les incidents survenus samedi et évoque « un petit dérapage, vite revenu dans l’ordre ».