Courtelary : un Denner pour un autre

Un été sans magasin Denner à Courtelary. Le Satellite a fermé ses portes définitivement au mois de juin. En cause : la vente de la parcelle qui accueillait le commerce. Mais un nouveau projet est déjà dans les tuyaux.

C’est peut-être un mal pour un bien. Le Satellite Denner de Courtelary était logé dans des containers, un contexte pas forcément idéal. La décision du gérant du magasin et surtout propriétaire de la parcelle de vendre le terrain à un promoteur accouchera finalement d’une solution bien plus adaptée. En effet, c’est un bâtiment en dur qui sera érigé prochainement. Le délai d’opposition étant arrivé à échéance, le permis de construire pourra donc être accordé rapidement assure-t-il. Un bâtiment prévu pour le premier semestre 2024 et qui accueillera donc un nouveau magasin Denner, plus grand et plus moderne, a confirmé le géant du commerce de détail. Une pharmacie est aussi prévue dans l’immeuble. Belle nouvelle sachant que les habitants du Vallon doivent se rendre à St-Imier ou Tavannes actuellement.

La nouvelle offre devra aussi compenser une autre fermeture prévue au 31 décembre, celle du Denner de Corgémont, « pas assez rentable » selon le service de presse de l’entreprise.

A Courtelary, la fermeture du Satellite Denner a mis six employés sur le carreau. Selon nos informations une solution a été trouvée pour chacun d’entre eux. Toutes et tous pourront librement repostuler une fois le nouveau magasin ouvert l’an prochain. /oza