Festi’Lab revient pour une troisième édition

Il y en aura pour tous les goûts à Festi’Lab. La manifestation musicale, dont les styles sont très variés, a récemment dévoilé sa programmation. Les organisateurs donnent ainsi rendez-vous aux visiteurs mélomanes le samedi 5 août au lieu-dit La Grosse Saigne à Corcelles.

Pour ouvrir cette soirée, les quatre musiciens de Blue Ginger fouleront la scène avec leurs compositions mêlant funk, rock et pop. Viendra ensuite le jazz raffiné mais accessible du quartet bernois Octante-Et-Onze. Le trio de Simon Gerber et Sophie Kummer Noir, dont la réputation n’est plus à faire, assumera le troisième concert avec leur musique « poignante, intense et électrique ».

Le rock alternatif des jeunes neuvevillois de Stockholm Syndrome accompagnera la tombée de la nuit avant de laisser la place au burlesque de GangstAlien, constitué d’un duo proposant de la guitare, de la voix et du beatbox. Les DJs tramelots d’Horia Sound suivis par le duo jurassien NOTTING. auront la tâche de faire danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit grâce à leurs sonorités electros.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles via le site officiel. Il sera également possible d’en acheter sur place. /comm-jad