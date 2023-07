Sortie de route dans les gorges du Pichoux

Une voiture qui circulait dans les gorges du Pichoux en direction de Sornetan est sortie de route ce mardi peu avant 15h20. Le véhicule a dévalé un talus sur environ 30 mètres. Il s'est retourné dans l'embardée avant de s'immobiliser sur le côté, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. La conductrice a été blessée. Elle n'est pas parvenue à sortir de l'habitacle par ses propres moyens et a finalement été désincarcérée par les sapeurs-pompiers du CRISD et du CRISP. La victime a reçu les premiers soins puis a été emmenée à l'hôpital en ambulance. L'engagement a nécessité la fermeture totale des gorges durant plusieurs heures. Les polices cantonales bernoise et jurassienne ont été mobilisées. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de l'accident. /comm-oza