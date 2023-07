Cormoiseaux prend son envol

On trouve actuellement chez Dominique Eggler plusieurs martinets – l’espèce la plus soignée en juillet et août -, un rouge queue, une hirondelle, un moineau, des rapaces et un canard sauvage. Daisy, c’est son nom. Un caneton qui tenait début juin dans la paume d’une main et qui, aujourd’hui, a quadruplé de volume. Fait peu banal, la bête ne saurait passer la nuit loin de sa soigneuse, qui lui a aménagé un petit coin dans la chambre à coucher. Le but reste évidemment de permettre à Daisy de retrouver la vie sauvage, dans une réserve naturelle de la région.