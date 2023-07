Situation « apaisée » entre gangs biennois et chaux-de-fonniers

Les tensions entre bandes rivales de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, qui avaient notamment abouti à un mort en 2021 lors d'une rixe à Lausanne, semblent « apaisées », remarque la procureure neuchâteloise Ludivine Ferreira Broquet. Des « compétitions » de clips de rap semblent être à l'origine des violences.

« Il semble que le travail des différentes polices cantonales et des autorités judiciaires des adultes et des mineurs a contribué à réduire sensiblement la dynamique de ces bandes », indique mercredi la procureure, dans une interview accordée au Blick romand.

Même si la situation semble plus calme actuellement, « il est impossible de savoir combien de temps va durer cette accalmie », prévient-elle.

Ludivine Ferreira Broquet estime que la rapidité et la « fermeté » des autorités judiciaires se sont avérées efficaces, notamment avec des placements en détention. « Cette manière de faire a-t-elle eu le résultat escompté ? On aime à le croire », relève-t-elle.

La procureure remarque toutefois que la bagarre qui a coûté la vie à un jeune homme en 2021 à Lausanne « a précisément eu lieu après une première série d'arrestations. »





Premiers procès en vue

Selon elle, « il est encore trop tôt pour tirer un bilan clair de la situation. » En attendant toutefois, le Ministère public neuchâtelois a déjà renvoyé douze membres des deux bandes devant le tribunal (la date de leur procès n'est pas encore connue). Ils seront jugés pour divers actes de violence entre mars et avril 2021.

Différentes autres procédures concernant ces deux gangs sont en cours dans les cantons de Neuchâtel, de Berne et de Vaud, rappelle Blick. Et notamment celle liée à la mort d'un Loclois de 20 ans, poignardé dans le quartier du Flon à Lausanne en septembre 2021.





Compétitions de rap

Interrogée sur la formation de ces bandes, Ludivine Ferreira Broquet explique qu'elles se seraient initialement réunies pour faire de la musique. Et plus particulièrement pour créer des clips sur fond de « rap game, une compétition a priori fictive entre rappeurs », ajoute-t-elle.

Ces clips ont toutefois donné lieu à de vraies bagarres. « Les jeunes se contactent via les réseaux sociaux pour se retrouver et se battre, et les provocations font l'objet de défis. Il a existé un classement de ces bandes de jeunes en Suisse romande : les bandes les plus violentes occupaient le haut du podium », raconte la procureure.

Et d’ajouter : « il ne s'agit apparemment pas d'une guerre de territoire liée à du trafic de stupéfiants. »





De 10 à 25 ans

Selon elle, il est difficile de dire combien de jeunes gravitent autour de ces bandes. « Environ 150 jeunes ressortent régulièrement dans des affaires ou contrôles liés au 47 », soit le nom du gang issu des Montagnes neuchâteloises (celui des Biennois se fait appeler « 2CZ »).

« Ces bandes comptent autant des mineurs que des majeurs dans leurs rangs (entre 10 et 25 ans), principalement des hommes, dont la plupart rencontrent des difficultés scolaires ou professionnelles », souligne encore Ludivine Ferreira Broquet. /ats