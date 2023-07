C’est l’été, le moment parfait pour s’envoler !

Toute l’année, le Groupe de vol à voile de Courtelary (GVVC) met à disposition de ses membres six planeurs. Pour les amateurs de sensations fortes, des vols d’environ une heure sont aussi proposés sous forme de bons. L’occasion de survoler la région et de voir le Chasseral, tout comme le parc éolien et les panneaux solaires de Mont-Soleil depuis le ciel. Et pour les plus courageux : de s’essayer aux loopings.

Ce mois de juillet, le club propose aussi à ses membres un camp d’été d’une semaine. Ils se retrouvent pour voler tous les jours, en fonction des conditions météorologiques, bien évidemment.

Mais d’après Jérôme Mäder, chef de l’école de vol à voile de Courtelary, il devient de plus en plus difficile d’attirer de nouveaux adeptes. Pour lui, cette activité implique un grand investissement en termes de temps. L’image des pilotes s’est aussi péjorée au fil des années.