Les trésors de nos musées (4/10)

Le Musée Longines compte environ 500 montres qui retracent l’histoire de la marque et ses liens très fort avec l’univers du chronométrage et de l’aviation, mais aussi comme bijou d’élégance notamment pour la gent féminine. Certaines pièces ont été conservées par la marque alors que d’autres ont été glanées à travers le globe. Le site compte également un espace dédié aux archives. On peut y admirer plusieurs registres, dont les premiers datent de 1867, qui contiennent des informations capitales sur les montres Longines, aujourd’hui disséminés dans le monde entier. Ces documents ont été numérisés et sont utilisés par l’équipe du musée pour retracer l’histoire de chaque pièce. « L’année passée, on a reçu 12’000 demandes de propriétaires de Longines qui voulaient en savoir plus sur leur montre », explique Daniel Hug, responsable du musée et des archives Longines.