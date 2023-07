L’exploit d’Hugo Weber au cinéma

À seulement 26 ans, Hugo Weber a participé à une ascension historique. L’habitant de Corgémont faisait partie d’une équipe de dix alpinistes constituée par le Lucernois Max Eiselin. Jusqu’à ce mois de mai 1960, sept expéditions internationales avaient déjà tenté de gravir le Dhaulagiri, septième sommet le plus haut du monde, mais sans succès.

Hugo Weber avait lui aussi presque abandonné à cause des mauvaises conditions météorologiques mais il avait finalement pu profiter d’une éclaircie pour atteindre le sommet. « Lui et son ami Michel Vaucher sont arrivés au sommet à 18h. C’est complètement fou, ils ont dû redescendre à la lampe torche. Le réalisateur du documentaire Norman Dyhrenfurth dit dans ses écrits qu’il s’agit d’un exploit stupéfiant. Peut-être même le plus remarquable de l’alpinisme himalayen », détaille la fille d’Hugo Weber, Marlène Weber.