On se balade avec... Josette Seydoux

Départ depuis le parking à côté de la métairie du Untergrenchenberg. Une courte marche de 30 minutes vous mènera au bord des falaises, en passant par un petit sentier en forêt. On arrive ensuite sur un pâturage ouvrant sur une vue qui vaut le détour: les rochers de la montagne de Granges, et une vue sur le plateau et les alpes. L'endroit est parfait pour admirer le lever du soleil. /jse