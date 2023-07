Un motard perd la vie sur l'A16

L'autoroute A16 a été le théâtre d'un grave accident de la route samedi matin. La police cantonale bernoise indique dans un communiqué que le sinistre a eu lieu aux alentours de 11h20 dans le tunnel de la Côte de Chaux à Sonceboz-Sombeval. Selon les éléments actuellement connus, une moto et une voiture circulaient en direction de Bienne lorsque l'accident s'est produit. Le déroulement exact reste à déterminer, indique la police cantonale bernoise. Le motocycliste a été grièvement blessé et les secours n'ont pu que constater son décès sur les lieux de l'accident. Les tunnels de la Côte de Chaux et Sous les Roches ont été fermés à la circulation durant plusieurs heures. La circulation a pu reprendre aux environs de 17h30. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public du Jura bernois-seeland pour établir les circonstances exactes de l'accident. /comm-tna