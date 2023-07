Une première exposition solo sous forme de retour aux sources

Artiste autodidacte, Pidzi Hart expose pour la première fois dans sa ville natale de St-Ursanne. De son vrai nom Sébastien Huguelet, le peintre vit désormais à Moutier. C’est là qu’il a installé son atelier. Son parcours ne le prédestinait pas nécessairement à une vocation artistique. Ce n’est que récemment qu’il s’est mis à peindre, en 2019, un peu par hasard, raconte-t-il. « Tout est parti d’une vidéo qui m’a donné envie de me lancer, explique le trentenaire. J’ai toujours été attiré à apprendre. J’ai commencé par le pochoir, je me suis également mis à la photographie. Tous ces univers se retrouvent dans mon travail aujourd’hui, mais de manière très abstraite. » Ce qu’il cherche à transmettre lorsqu’il crée une œuvre, c’est l’émotion : « Le but est de faire travailler l’imagination des spectateurs. Il y a tout un monde parallèle dans mes œuvres qu’on découvre en les observant plus ou moins longtemps. »