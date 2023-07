Un mort après la tempête dans les Montagnes neuchâteloises

« Un mort et de nombreux autres blessés » après le passage d’une violente tempête sur Le Locle et La Chaux-de-Fonds. C’est ce qui ressort d’un premier bilan communiqué par la Police neuchâteloise lundi en début d’après-midi.

D’importants dégâts urbains avec notamment la chute d’une grue dans le quartier de la gare de La Chaux-de-Fonds. Des interventions sont en cours pour une durée indéterminée. Au vu des nombreux dégâts urbains et forestiers, la Police neuchâteloise demande à la population d’éviter le secteur de La Chaux-de-Fonds.

TransN a également annoncé que le réseau bus à La Chaux-de-Fonds et au Locle est interrompu pendant plusieurs heures. Les trains ne circulent pas non plus entre La Sagne et La Chaux-de-Fonds, ni entre Le Locle et Les Brenets. /comm-swe