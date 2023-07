Facture de la tempête : entre 70 et 90 millions de francs

Entre 4'000 et 5'000 bâtiments sinistrés (dans un périmètre qui en compte environ 7'500) et des dégâts pour 70 à 90 millions de francs. C’est le premier bilan, très partiel, que l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention tire aujourd’hui de la tempête qui a balayé lundi en fin de matinée la région de La Chaux-de-Fonds. Le constat fait, l’ECAP va envoyer ses experts sur le terrain. Chaque personne sinistrée, explique le directeur Jean-Michel Brunner, aura un expert de contact. Les travaux pourraient durer deux à trois ans.