Les trésors de nos musées (5/10)

Un petit tour au bord du lac de Bienne pour notre série consacrée aux trésors des musées de la région ce mardi. C'est à Gléresse que l'on se rend pour partir à la découverte du Musée de la vigne. L’institution présente le lien historique qu’entretient la viticulture avec la région. Car les deux développements sont intimement liés, explique Heidi Lüdi : « On a toujours travaillé la vigne », affirme la conservatrice. Et ce lien est toujours très fort, même si le nombre de personnes qui travaillent réellement à la culture du raisin tend à diminuer, précise-t-elle.

Le Musée de la vigne a élu domicile dans un bâtiment situé à la sortie de Gléresse, en direction de La Neuveville. En réalité, détaille Heidi Lüdi, il se trouve « politiquement » en terres neuvevilloises même si la situation reste parfois floue : « On est un peu entre les deux communes, plaisante-t-elle, mais nous sommes de toute manière un musée régional ». Et surtout bilingue. Une chose est certaine en revanche : la bâtisse date du 16e siècle et a appartenu à l’origine aux barons de Gléresse qui, même s’ils n'y habitaient pas vraiment, utilisaient ces lieux pour la viticulture.