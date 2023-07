Condamné pour tentative d'assassinat devant la Cour Suprême

D’une tentative de meurtre, infraction retenue par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, on passe à une tentative d’assassinat. Comprenez que l’accusé avait prémédité son acte. C’est la conclusion de la Cour suprême rendue publique mardi soir. Cette nouvelle audience faisait suite à l’appel du prévenu, non satisfait de la première sanction prononcée en première instance. Mal lui en a pris : en réexaminant l’affaire, la Cour suprême a donc estimé que tout était planifié.





Deux ceintures nouées au préalable

L’accusé avait préparé non seulement un couteau lorsqu’il s’est rendu non loin de Brügg pour cette rencontre prévue avec son ex-femme, mais aussi deux ceintures noires nouées ensemble. C’est avec celles-ci qu’il avait voulu étranger la victime. Il n’y était finalement pas parvenu, et pour deux raisons : elle portait une épaisse écharpe qui lui a permis de se dégager. Enfin, un automobiliste qui passait par là a pu la secourir. La Cour Suprême estime que l’accusé n’a fait que mentir tout au long de la procédure, « comme un arracheur de dents » selon les mots reportés par le Bieler Tagblatt. Il passera donc 10 ans au lieu de 7 et demi derrière les barreaux. L’homme est déjà écroué depuis son arrestation début 2021. Une fois sa peine purgée, il sera en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

A noter que le prévenu peut encore faire appel de cette sanction. L’affaire serait alors portée devant le Tribunal fédéral. /oza