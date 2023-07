Echec et mat ! L’envers du décor du Festival International d’échecs (5/5)

Observation, tactique et endurance. Les échecs demandent des compétences particulières pour devenir un bon ou une bonne joueuse. Dorian Asllani a 15 ans et il semble appliquer ces compétences. Dans le cadre de notre série « Echec et mat », nous avons échangé avec ce joueur d’échecs nyonnais qui a commencé ce sport à l’âge de six ans. Aujourd’hui, il s’entraîne en moyenne entre 10 et 20 heures par semaine et a déjà participé à des championnats d’Europe et du monde pour les jeunes. Nous l’avons rencontré mardi au Festival International d’échecs de Bienne. Dorian Asllani nous a expliqué comment tout a commencé : ses parents ont offert un jeu d’échecs à son frère et à partir de là, sa passion était née.