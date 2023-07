Des « deuchistes » des quatre coins du globe

Des milliers de 2CV ont pris leurs quartiers dans le canton du Jura cette semaine à l’occasion de la rencontre mondiale des amis de la 2CV. Le site entre Courrendlin et Vicques au Violat a fait office de lieu de rencontre pour tous ces passionnés. Ils se sont ainsi succédé sur les terres vadaises pour partager leur amour pour ces véhicules anciens. Qu’ils soient Australiens, Français, Canadiens, Américains, Portugais ou encore Hollandais, ils étaient bel et bien au rendez-vous et RJB est allée à la rencontre de ces voyageurs passionnés :