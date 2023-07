L’été rime avec surcharge dans les refuges pour animaux

Des moyens limités

L’année dernière, 7'100 animaux ont été abandonnés au total en Suisse, soit 627 de plus qu’en 2021. « Depuis que les gens ont recommencé à partir en vacances, nous voyons arriver encore plus d’animaux ». Il s’agit pour la plupart de chats, de chiens et de lapins.

Les refuges se retrouvent donc saturés. « Nous n’avons pas les moyens d’engager plus de personnel, regrette Alexandra Spring. Nous travaillons donc plus longtemps à midi et le soir ». D’un point de vue financier aussi, ce phénomène pèse lourd : en plus de nourrir les pensionnaires, les refuges doivent aussi assumer les vaccins, les castrations et autres traitements.