La 2CV a fait chavirer la Suisse

Le défilé des « deuches » dans la région de Delémont touche à sa fin. De mardi à dimanche, la 24e Rencontre Mondiale des amis de la 2CV a rayonné loin à la ronde. Pas moins de 3'500 voitures se sont succédé durant six jours. Le camping, mis sur pied pour l’occasion, a quant à lui accueilli 9'000 personnes. « On avait estimé la participation de 5'000 visiteurs externes, s’étonne Guillaume Lachat, directeur de Jura tourisme. On a explosé les chiffres ».