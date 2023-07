1er août : de nombreuses possibilités de fêter dans la région

De la restauration, de la musique, des discours et des feux d’artifices, il y a déjà de quoi faire ce lundi 31 juillet pour célébrer la fête nationale. Il y aura tout ça à St-Imier, sur la Place du Marché et à la halle polyvalente de La Ferrière. A la halle de gymnastique de Sonceboz-Sombeval, les visiteurs pourront profiter d’animations, de restauration et de feux d’artifice. C’est aussi le cas au stand de tir de Courtelary et à la salle de spectacles de Renan. Du côté de Petit-Val, on fait l’impasse sur les feux d’artifice, mais la population pourra profiter de spectacles, discours et restauration au stand de tir de Sornetan.

A Bienne, les autorités ont renoncé à organiser des festivités. Par contre, comme l’année dernière, les Biennois pourront profiter d’un spectacle de drones, organisé dans le cadre du Lakelive Festival au bord du lac.

Belprahon de son côté invite la population au terrain de football pour déguster le jambon.

A Péry, pourquoi se contenter d’un soir quand on peut faire la fête pendant deux jours ? Les festivités commencent donc ce lundi soir au centre communal avec un concert et une soupe aux pois. Elles reprendront mardi en fin de matinée avec notamment d’autres concerts, la possibilité de jouer au jass et des feux d’artifices.

Il y a également des festivités à la place de sport d’Aegerten. La commune qui aura l’honneur d’accueillir le président de la Confédération, Alain Berset.





Des feux, mais aussi d’autres show le 1er août

En plus de Péry, plusieurs communes ont décidé de fêter le jour-même de la fête nationale. Et certaines ont mis de côté les feux d’artifice. C’est le cas à Cormoret, où la population pourra quand même célébrer le 1er août à la cabane des Pâtus et à la patinoire de Court.

La Neuveville de son côté va remplacer les traditionnels feux par un spectacle onirique et visuel qui se tiendra sur la place du Marché. A Moutier, pour la deuxième année consécutive, c’est un spectacle sons et lumières qui animera la piscine municipale. Sur la place du village de Nods, la commune propose une symphonie de parapente, alors qu’à la halle polyvalente de Prêles, les autorités de Plateau de Diesse ont opté pour un show laser.

Mais pour les amateurs de feux d’artifice, n’ayez crainte il y en aura quand même. Tout d’abord à Corgémont, au stand de tir, qui sera également le théâtre d’un tournoi de jass. Mais aussi à Cortébert, aux Queux, au Fuet du côté du stand de tir et à Reconvilier. Les habitants de la commune, mais aussi de Tavannes et Loveresse sont invités à la salle des fêtes en présence du conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg.

Orvin sera également illuminé de feux d’artifice dans le cadre des festivités qui se tiennent à la cantine Sous les Roches, de même que Tramelan. A la salle de la Marelle se marieront musique, discours, cortège aux flambeaux et feux d’artifices. Un programme assez similaire à celui de Valbirse, à la différence que ce sera une marche aux lampions des enfants qui se tiendra au départ du préau de l’école primaire de Bévilard.





Pas d'interdictions, mais un appel à la prudence

Aucune interdiction de faire des feux d’artifice privés n’a été édictée dans le Canton de Berne. Une recommandation toutefois, puisque le risque d’incendie de forêt est marqué autour du lac de Bienne. Les autorités appellent les citoyens à ne pas allumer de feux à moins de 200 mètres des forêts et bosquets. Il est même recommandé de s'abstenir en cas de vent fort. Enfin, le canton conseille de se limiter aux foyers fixes avec socles en béton. Il rappelle qu'il est nécessaire de surveiller le feu en permanence. /lyg