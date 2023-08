Fin de parcours pour la ligne directe entre Bienne et Belfort

Il n’y aura plus de liaison ferroviaire directe entre Bienne et Belfort à partir de décembre 2025. Le canton du Jura indique ce mercredi que la Région Bourgogne-Franche-Comté a récemment décidé de ne pas poursuivre les démarches visant à maintenir et à améliorer l’offre commune transfrontalière. Concrètement, les trains venant de la cité seelandaise s’arrêteront à Delle. L’État dit regretter cette décision et espère que son homologue français proposera sur son territoire « une offre ferroviaire assurant des correspondances de qualité et pérennes entre les trains suisses à Delle et la gare TGV de Belfort-Montbéliard et Belfort-Ville ». /comm-alr

Développement suit