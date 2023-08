L’afflux de personnes en quête de protection et de requérants d’asile ne faiblit pas

Près de 2'000. C’est le nombre de personnes en quête de protection avec statut S, de demandeurs d’asile selon la procédure ordinaire et de requérants mineurs non accompagnés que le canton de Berne prend en charge à ce jour. Et d’après les pronostics du Secrétariat d’Etat aux migrations, il faut se préparer à héberger quelque 1'200 personnes supplémentaires.

Si cet afflux continue de s’accroître, les actuels 42 hébergements collectifs en service ne suffiront plus. Les possibilités d’hébergement du canton seront épuisées courant septembre ou octobre étant donné la pénurie croissante de logements. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) a ainsi annoncé ce mercredi préparer des hébergements d’urgence dans des abris de la protection civile. Une mesure préventive d'après le porte-parole de la DSSI Gundekar Giebel : « On doit se préparer maintenant pour être prêts pour le mois de septembre ou d’octobre ».