Le festival Piano à St-Ursanne résonne au Cloître

Le Cloître de la cité médiévale de St-Ursanne résonne aux sons du festival international de piano. La 20ème édition a démarré hier soir et se tiendra jusqu’au 12 août prochain. En plus des pianistes venus du monde entier, la star de St-Ursanne, c’est le piano à queue de la marque Steinway qui trône dans l’enceinte du Cloître. C’est un habitant de Sonceboz, Christian Chopard, qui accordera ce piano pour toute la durée de l’événement.





Un baromètre vivant

« Un piano, c’est un véritable baromètre et il réagit à tous les changements d’humidité et de temps, explique Christian Chopard, accordeur de pianos attitré du festival. Le bois, c’est une matière vivante, même coupée et assemblée. ». /jse