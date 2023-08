Too Good To Go prend ses marques dans la région 

Depuis mercredi, la planète vit à crédit. La journée du dépassement a été atteinte et à partir de cette date, l’humanité a consommé l’ensemble des ressources naturelles que la terre est capable de produire en un an. Pour essayer de repousser cette date, des solutions existent, aussi dans la région. L’application Too Good To Go est un exemple qui compte de nombreux adeptes à Bienne et dans le Jura bernois. Elle fait du gaspillage alimentaire son cheval de bataille. Il s’agit d’une application danoise, qui s’est implantée en Suisse en 2018, et qui a déjà permis de sauver 6 millions de repas depuis. Son fonctionnement est simple. Elle met en relation les utilisateurs et les commerçants. Ces derniers peuvent proposer leurs invendus sous forme de paniers surprises à des prix cassés, soit un tiers du prix initial. Jean-François Leuenberger, le patron des boulangeries Chez Jean-Pierre dans le vallon de St-Imier, est un adepte de cette application. Il a inscrit ses commerces il y a un peu plus de trois ans sur Too Good To Go. « J’avais à chaque fois mal au ventre de devoir jeter les invendus », explique-t-il. S’il a inscrit ses commerces sur la plateforme, c’est pour combattre ce gaspillage : « Ce n’est pas tolérable de savoir qu’un quart du pain acheté en Suisse ne finit pas dans l’estomac des consommateurs ».